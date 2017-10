Continuar a ler

"O grupo está bem. Sinceramente, falar desta forma com resultados que não são os melhores, não é fácil, mas há muito tempo que vem fazendo bons jogos. A equipa vem dando mostras da qualidade do seu jogo e está muito próxima de agarrar o trilho das vitórias", sublinhou, na conferência de antevisão à partida agendada para as 20H15, de domingo.O treinador referiu, aliás, que o Vitória pode, no domingo, começar a "alterar" a situação corrente através do exemplo do jogo com os algarvios, no qual depois de ter sofrido três golos entre os 15 e os 30 minutos, num período em "nunca se encontrou", a equipa deu uma "resposta fantástica" e ficou perto de uma "reviravolta histórica".Pedro Martins avisou, porém, que espera um jogo "difícil" e "competitivo" frente a uma equipa "ávida e necessitada de pontos", "aquém da classificação" desejada - 16.ª, com seis pontos - e recheada de "jogadores com enorme experiência no futebol português", agora treinados por Lito Vidigal."Tive a oportunidade de ir à Vila das Aves ver o jogo com o Benfica. É uma equipa bem organizada, já um pouco diferente da do Ricardo [Soares]. Não estou a dizer se melhor, se pior, mas diferente", disse.Questionado sobre algumas críticas dos adeptos sobre o rendimento da equipa, nomeadamente sobre a opção tática por dois médios defensivos, Pedro Martins referiu a parceria entre Wakaso e Celis, pode não "estar a resultar", mas, com as "coisas a evoluírem melhor", a "coordenação vai ser evidente", justificando que o grupo da época passada "fez história" a jogar precisamente no mesmo sistema.Ainda sobre a insatisfação dos vitorianos com o rendimento da equipa e a pressão que, daí, se pode gerar, Pedro Martins vincou que quem "não estiver habituado à pressão, tem de mudar de profissão", e considerou que, depois da recuperação com o Portimonense, a equipa mostrou "tarimba", "personalidade" e "uma mentalidade muito forte" para superar o momento "difícil" que vive.O V. Guimarães, 10.º classificado, com 11 pontos, defronta o Aves, 16.º, com seis, em jogo da 10.ª jornada, pelas 20H15 de domingo, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, em jogo que será dirigido pelo árbitro Luís Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.