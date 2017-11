Continuar a ler

O técnico vimaranense salientou que o comportamento adotado não foi benéfico para um jogador que "foi irrepreensível durante anos e anos" e que, para estar ao nível em que se encontra aos 36 anos, teve de manter um "comportamento no futebol mundial absolutamente extraordinário".O lateral-esquerdo, internacional pela França em 81 ocasiões, pontapeou um adepto do Marselha na face na quinta-feira, no Estádio do D. Afonso Henriques, depois de uma troca de provocações e da invasão de campo por alguns aficionados do emblema gaulês, quando a equipa realizava o aquecimento.Patrice Evra, escalonado como suplente pelo técnico Rudi Garcia, foi expulso pelo árbitro húngaro Tamás Bognar antes do início do jogo da quarta jornada do Grupo I da Liga Europa que a equipa portuguesa viria a vencer por 1-0, com um golo de Hurtado, aos 80 minutos.No final do jogo, o técnico do Marselha considerou que Evra teve um comportamento "inaceitável", e, na sexta-feira, o emblema do sul de França anunciou a rescisão do contrato do com "efeitos imediatos", na sequência de uma reunião entre o jogador e o presidente, Jacques-Henri Eyraud.O comunicado do Marselha a anunciar o despedimento do jogador que, ao longo da carreira, representou ainda Mónaco, de França, Manchester United, de Inglaterra, e Juventus, de Itália, condenou ainda o "comportamento inaceitável" dos adeptos que provocaram Evra com "ataques de ódio bastante sérios".O treinador do Vitória de Guimarães concordou que a ocasião deve ser aproveitada para se rever o comportamento dos adeptos nos estádios.