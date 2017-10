Continuar a ler

"É um jogo importantíssimo para nós. É importante voltar às vitórias diante dos nossos adeptos, porque dá para encurtar distâncias e, com uma vitória, tudo vai voltar à normalidade", disse na conferência de antevisão ao jogo marcado para o Estádio D. Afonso Henriques.O 14.º lugar ocupado pelo Portimonense, com sete pontos, "não traduz", para o treinador vitoriano, a "qualidade evidenciada" até agora por uma "equipa muito bem estruturada", a cargo de Vítor Oliveira, um treinador com "enorme experiência no futebol português", pelo que antecipou um "jogo de muita qualidade", "aberto", "sem subterfúgios", nem "anti-jogo".Pedro Martins elogiou o "poderio" que o Portimonense tem no ataque - marcou 11 golos em oito jogos e ficou apenas em 'branco' com o Rio Ave (derrota por 2-0) -, mas, por outro lado, notou que o adversário tem "fases do jogo" em que "não é tão consistente", algo que o Vitória vai "ter de explorar"."Acima de tudo, temos de ser agressivos. Temos de impor o nosso jogo, perante jogadores na frente que têm de facto qualidade. Vamos ter de assumir o jogo e, em outros momentos, vamos ter de perceber que o adversário tem qualidade", explicou.Os vitorianos vão, aliás, defrontar a equipa com a segunda pior defesa da Liga (17 golos sofridos), mas têm, eles mesmos, a quarta defesa mais batida (14), algo que o técnico explicou com os problemas da segunda jornada (derrota por 3-0 ante o Estoril) e na terceira (5-0 com o Sporting) e que, considera, já estão corrigidos.Devido aos jogos europeus, o tempo para o Vitória preparar alguns encontros tem sido pouco, mas Pedro Martins referiu que, mesmo com desafios de "cariz diferente", a equipa tem sabido estar "focada" na Liga, para se manter na luta pelos objetivos num "campeonato competitivo".O treinador confirmou ainda a titularidade de Rafael Martins, o primeiro ponta de lança vitoriano a marcar golos nesta época, ao Vasco da Gama da Vidigueira, para a Taça de Portugal (triunfo por 6-1) e ao Marselha, enaltecendo a subida "bem visível" do "rendimento" e dos "níveis de confiança".