O mercado de inverno deu reforços a Pedro Martins. O empréstimo de Celis foi alcançado nos minutos finais, mas houve mais chegadas à Cidade Berço. O treinador do V. Guimarães pode agora contar também com Mutassim Al Musrati, Sérgio Ribeiro, Sturgeon e Rafael Martins.Além das chegadas, Pedro Martins tem quatro nomes com os quais também pode contar nesta segunda metade da época. São quatro promessas dos juniores do V. Guimarães: Filipe Dinis, Miguel Reisinho, João Bruno e Kikas foram inscritos na Liga.Filipe Dinis é guarda-redes, tem apenas 19 anos. Já Miguel Reisinho é médio-centro e aos 17 anos é visto pelos responsáveis vitorianos como uma das grandes promessas da formação do V. Guimarães. Também médio-centro, mas com 19 anos, João Bruno também foi inscrito na Liga e pode estrear-se no principal campeonato de Portugal. Por fim, o avançado Kikas. Aos 18 anos mostra dotes de goleador. Soma 22 jogos nos quais marcou 14 golos.

Autor: André Ferreira