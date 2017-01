Continuar a ler

"Sempre assumimos este objetivo e, desde o início, estamos obrigados a ganhar todos os jogos se queremos chegar à final", assumiu Pedro Martins, colocando já o foco no encontro de domingo, relativo à 19.ª jornada da Liga NOS, diante do Sp. Braga: "Temos é de recuperar este grupo de trabalho para darmos uma boa resposta e jogarmos para os 3 pontos."



Pedro Martins confessou ainda que conta com o avançado Soares - cuja saída para o FC Porto está presa por detalhes - na partida com o rival minhoto e despediu-se da sala de imprensa com um elogio ao adversário desta quarta-feira.



Pedro Martins mostrou-se naturalmente satisfeito com o apuramento do V. Guimarães para as meias finais da Taça de Portugal, no final do encontro desta quarta-feira, frente ao Sp. Covilhã, que os vimaranenses venceram, por 1-0. Esse não foi, porém, o único motivo de satisfação do técnico da equipa da cidade-berço."Demos tudo o que tínhamos e, por isso, saio daqui satisfeito com a entrega e o espírito de sacrifício. Nos momentos mais críticos soubemos ultrapassar as dificuldades", argumentou o treinador do V. Guimarães, recordando que chegar à final do Jamor é um objetivo assumido desde há muito.

