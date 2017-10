A entrada em falso do V. Guimarães na partida de ontem exaltou ainda mais os ânimos dos adeptos minhotos. No entanto, os sinais de insatisfação fizeram-se sentir ainda antes do apito inicial, quando numa das bancadas foi exibida uma tarja que dizia assim: "Pouca ambição, demasiada presunção. Rua JM". Ora, o visado era seguramente o presidente Júlio Mendes, mas foi Pedro Martins quem deu a cara à fúria dos adeptos pela péssima meia hora inicial da equipa.

No regresso dos balneários, após o descanso, o treinador fez questão de se antecipar à equipa e subiu sozinho ao relvado, como que a assumir as responsabilidades pela mau desempenho. No final da partida fez questão de frisar isso mesmo. "Dou a cara nos momentos bons e nos maus também", explicou Pedro Martins.

Antes disso, mas já após o apito final, ocorreu outra situação de grande agitação, mas esta entre um jogador, o incansável Rafael Martins, e os adeptos. O avançado tentou oferecer a sua camisola a um apoiante, mas gerou-se uma situação de grande confusão e os stewards tiveram mesmo de intervir para acalmar as hostes. Na ‘flash-interview’, Rafael Martins desvalorizou o caso: "Foi uma situação normal. Os adeptos, tal como nós, jogadores, também estavam chateados."



"Foram os piores 30 minutos"



No final da partida, Pedro Martins assumiu as responsabilidades pelo mau início de jogo e reconheceu: "Foram os piores 30 minutos desde que cá cheguei." Depois, o técnico apontou a mira ao vídeo-árbitro. "Tivemos 30 minutos muito maus, temos de assumir essa responsabilidade. Mas é inadmissível não ver que o Rafael Martins não está fora-dejogo com oito câmaras de televisão. Já não é a primeira vez que o Bruno Esteves faz isso, no jogo com o Estoril também teve decisões muito más. Isto custa a todos", considerou Pedro Martins, que elogiou ainda a entrega dos seus jogadores: "Conseguimos o empate e estivemos perto de chegar ao 4-3, assim como o Portimonense. Nem sempre jogámos bem, mas a entrega ao jogo foi incrível."

Autor: Paulo Gonçalves