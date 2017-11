Continuar a ler

"Foram [uns primeiros] 45 minutos em que não estivemos realmente em campo. É um momento de reflexão e de análise profunda do que está a acontecer. Nada fazia prever que mediante o crescimento da equipa nos últimos jogos, tivesse um jogo desta natureza", disse na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o jogo.



Oitavo classificado da Liga NOS, com 14 pontos, e terceiro no grupo I da Liga Europa, o Vitória de Guimarães tem os objetivos de terminar o campeonato num lugar europeu, como na época passada - foi quarto classificado - e de atingir os 16 avos de final na Europa, e o técnico diz ter "força" para continuar ao leme do emblema minhoto.



"Eu tenho muita força. Se eu for um problema para o Vitória, não há nenhum problema comigo, porque sou um homem de responsabilidade. Se acharem que sou o problema, estou à vontade. Gosto muito deste clube, fui feliz, como tenho sido. Jamais serei um problema para este clube", disse.



O treinador do Vitória de Guimarães, Pedro Martins, admitiu que a equipa precisa de refletir sobre época em curso, após a goleada sofrida na receção à Oliveirense, por 4-1 , para a Taça CTT.O técnico reconheceu que a derrota frente ao 16.º classificado da 2.ª Liga, na segunda jornada do Grupo C, deixou-a quase arredada da 'final four' da prova, após uma exibição muito distante dos "pergaminhos e da história" do clube, que exige ser analisada.

Autor: Lusa