Sobre uma possível saída de Raphinha, Pedro Martins encarou com naturalidade dada a qualidade do extremo: "Já vem demonstrando todo o seu potencial. Por isso, é que as melhores equipas da Europa andam a segui-lo. Tem vindo a crescer como jogador e como homem. Mas queria realçar o bom desempenho da equipa. O Hurtado tem feito golos, o Héldon tem feito golos. "



Pedro Martins, treinador do Vitória de Guimarães, deu os parabéns à sua equipa e aos adeptos do clube após o triunfo caseiro ( 3-1 ) sobre o Estoril."Queria dar os parabéns ao meu grupo de trabalho e a todos os vitorianos, pela forma como apoiaram incondicionalmente o jogo todo. Sabíamos que era importante vencer por tudo e mais alguma coisa, fruto dos resultados negativos neste mês. Era importante voltar às vitórias. Este clube assim o exige. Tivemos várias oportunidades. Eu sei que, a partir dos 10 minutos, as coisas ficaram mais facilitadas. Tivemos várias situações em que poderíamos ter resolvido mais cedo. Não o conseguimos e houve momentos em que a equipa denotou alguma ansiedade. De grosso modo, é uma vitória incontestável de um grupo de trabalho que está aqui a dizer presente", analisou o técnico dos minhotos.