Continuar a ler

"É um jogo de futebol, não é uma questão de orgulho. É um jogo importante, porque são três pontos em disputa. Vamos entrar em fases muito importantes. Faltam 36 pontos em jogo. Portanto, pela desvantagem que temos para o quinto lugar, os três pontos são fundamentais", admitiu, na conferência de antevisão à partida marcada para as 20h15 de domingo.O técnico vimaranense considerou ainda "prestigiante" a hipótese da equipa juntar mais uma presença europeia às 16 até agora conseguidas - com pré-eliminatórias, contabilizam 18 épocas -, e lembrou que equipas em pior situação conseguiram os objetivos traçados para a época, dando o exemplo do Rio Ave, por si orientado, que garantiu a Liga Europa na última jornada da época 2015/16.Pedro Martins admitiu, porém, que, nesta fase da época, não esperava estar a 17 pontos do quarto posto - objetivo inicial dos vitorianos para a presente época, que é ocupado pela equipa arsenalista, que, a seu ver, tem "estado muito estável" ao longo do campeonato e que se vai exibir em Guimarães na sua "plenitude".Apesar da derrota bracarense em França, perante o Marselha (3-0), para os 16 avos de final da Liga Europa, o treinador mostrou-se cético que a equipa treinada por Abel Ferreira possa surgir mais desgastada ou até "destroçada" pelo resultado, até porque se lembra das dificuldades sentidas na fase de grupos pelos vitorianos, ante os gauleses, a seu ver, uma equipa de Liga dos Campeões.À exceção de Jubal, ainda em dúvida, o plantel vitoriano está disponível para o dérbi, incluindo os recuperados Celis, mais de dois meses depois de se ter lesionado no joelho esquerdo, Junior Tallo e Welthon, avançado contratado no mercado de inverno ao Paços de Ferreira que, para Pedro Martins, complementa as restantes opções."O Welthon é um jogador que faz golos, que é muito forte nos remates de meia distância, na ligação de setores, explosivo. É um bocadinho diferente quer do Rafael Martins, quer do Oscar [Estupiñán], quer do Junior Tallo", explicou.Pedro Martins lamentou ainda os insultos racistas dirigidos por mensagem ao lateral esquerdo Konan, após a derrota no terreno do Boavista (1-0), salientando, por um lado, que qualquer ato dessa natureza é "condenável", mas, por outro, que "todo o grupo saiu em sua defesa", mostrando que os jogadores estão "unidos e coesos".