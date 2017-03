Continuar a ler

O treinador disse não terem existido muitas surpresas no onze de Jorge Jesus, apesar de este ter mexido na equipa: "William jogou na posição habitual. Não estando o Adrien, jogou o Bruno César. A única surpresa foi o Esgaio. Mas estávamos muito focados no que era fundamental".Não saindo com os três pontos de Alvalade, o treinador disse ser importante pontuar e lançou já um olhar aos próximos desafios dos vitorianos: "No balneário pensámos que tínhamos condições para sair daqui com pontos, até com a vitória. Parabéns ao grupo de trabalho, fez um jogo na quarta-feira muito desgastante e deu reposta com um adversário forte. Primeiro ganhar e, se não se pode, empata-se. Agora temos dois jogos em casa e queremos vencer os dois, são muito importantes para o resto da época".Por fim, instado a comentar o facto de já ter roubado alguns pontos em duelos com Jorge Jesus, Pedro Martins disse tratar-se de um cenário "pontual": "São factos curiosos".