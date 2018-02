Continuar a ler

"Estamos bem. Trabalhámos bem. Estamos preparados para, no domingo, regressar às vitórias fora de portas", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão à partida marcada para as 20h15 de domingo, no Estádio do Bessa, no Porto.Apesar do "jejum" pontual nos jogos fora, Pedro Martins realçou a capacidade da equipa para marcar golos, depois de ter resolvido os problemas ofensivos do início da época, e disse esperar que os seus jogadores mantenham o registo num jogo marcado pela "rivalidade no bom sentido" entre vitorianos e axadrezados."Normalmente, os dérbis não são muito bem jogados, mas são intensos, têm duelos, entrega total, máxima concentração, e normalmente são definidos por pequenos detalhes. Esperamos encontrar um Boavista que, em casa, nesta época, é forte e tem feito excelentes resultados", antecipou.Pedro Martins anteviu que a equipa treinada por Jorge Simão vai estar "claramente melhor" face ao desaire com o Desportivo das Aves (3-0), e sublinhou que o jogo é ainda mais importante por decorrer numa ronda com mais equipas na luta por um eventual acesso à Liga Europa a jogarem entre si."O campeonato vai entrar numa fase decisiva. É uma jornada onde vai haver jogos de proximidade - nós com o Boavista, o Chaves joga com o Porto. Há um Rio Ave - Marítimo. Há aqui confrontos direitos, e, cada vez mais, vai acontecer isso até final", explicou.Com o habitual titular, Junior Tallo, e o reforço Welthon em dúvida para o eixo do ataque, o técnico mostrou-se confiante no rendimento de outros elementos que têm sido utilizados e até Oscar Estupiñán, que tem evoluído na equipa B e é hoje "um jogador completamente diferente de há uns meses atrás".O técnico reconheceu, porém, que a equipa está ainda à procura da "estabilidade defensiva" ideal e que o regresso do central João Afonso após o empréstimo aos espanhóis do Córdoba - marcou no triunfo sobre o Paços de Ferreira (3-2) - lhe criou uma "dor de cabeça" nas escolhas para o eixo defensivo."O João [Afonso] está bem, já conhecia bem a casa, a adaptação aos colegas foi muito mais fácil. Integrou-se como se nunca tivesse saído daqui.", disse.Pedro Martins felicitou a seleção nacional masculina de futsal pelo apuramento para a final do campeonato europeu, a decorrer na Eslovénia, com a Espanha, após bater a Rússia (3-2), na meia final. "Que, no sábado, consigam trazer o troféu, mais um para o futebol português", pediu.O V. Guimarães, sétimo classificado da Liga NOS, com 29 pontos, desloca-se ao terreno do Boavista, nono, com 27, num jogo agendado para as 20h15 de domingo, no Estádio do Bessa, no Porto.