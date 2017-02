Continuar a ler

O Vitória vinha da tal série de quatro jogos seguidos sem vencer e, na ótica do técnico vimaranense, este triunfo é importante para recuperar os índices anímicos. "Estávamos numa fase crítica. As vitórias é que nos dão confiança. Momentos mais delicados que passam pela cabeça das pessoas começam a dissipar-se com vitórias. Hoje, sabíamos que iriámos ter um jogo deste género, porque tínhamos do outro lado uma equipa com qualidade", reforçou."Necessitávamos de voltar às vitórias para encontrarmos rapidamente o nosso caminho. Aqui, com o Marítimo, fizemos um excelente jogo e acabámos por não materializar. Hoje, felizmente, conseguimo-lo fazer", frisou.Já de olho no jogo que se disputa a meio da próxima semana, ante o Chaves, Pedro Martins destaca o cariz especial dessas partidas. "Os jogos da Taça de Portugal são de cariz diferente, de 180 minutos, disputados até ao limite", explicou.A finalizar, o técnico do Vitória abordou a impaciência que alguns adeptos da equipa por si orientada evidenciaram. "As pessoas sentem quando as coisas estão menos bem. O Rafael Martins já demonstrou que é um jogador de qualidade. Eu sei que a barreira está elevada. Só espero alguma paciência com o Rafael [Martins], porque vai ajudar imenso", fechou.