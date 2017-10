Continuar a ler

"Fomos inteligentes na segunda parte. Na primeira parte não tivemos tanta estabilidade emocional. A segunda parte foi diferente. Nesse aspeto estivemos muito bem. Condicionámos o jogo do Aves. Isso fez a diferença de uma parte para a outra. A primeira parte foi muito intensa pelo Aves e provavelmente, por isso, pagaram a fatura", admitiu.



À décima jornada, finalmente chegou a primeira vitória do V. Guimarães fora de casa. Foi ao quinto encontro longe do Dom Afonso Henriques, com um triunfo por 3-1 sobre o Aves que deixou Pedro Martins, técnico dos minhotos, visivelmente satisfeito."Foi um jogo intenso, muito competitivo. Foi um jogo duro. É de salientar a grande postura, grande entrega dos meus jogadores e hoje estão de parabéns", começou por elogiar, passando depois à análise da partida.

Autor: Lusa