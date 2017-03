Continuar a ler

"Tenho a noção que é necessária muita paciência e boa circulação da bola, com velocidade. Acredito que o Estoril, em alguns momentos, o que é perfeitamente normal, vem jogar com o bloco baixo. Se não o fizer, temos formas de corresponder àquilo que está a acontecer no jogo", explicou, na conferência de antevisão ao desafio.O técnico da formação vimaranense reconheceu que os 'canarinhos' podem surgir mais motivados em Guimarães, depois da troca do espanhol Pedro Gómez Carmona por Pedro Emanuel no comando técnico, até pela possibilidade de os jogadores menos utilizados demonstrarem ao novo timoneiro que são "opções", mas frisou que, em Guimarães, mora uma equipa "mentalmente forte"."A equipa está muito bem. Está toda a gente bem, focada, preparada, mentalmente forte. Estou a sentir que vamos terminar a época em bom nível", anteviu.Pedro Martins garantiu ainda que os vitorianos têm a noção do "quão importante" é vencer os jogos em casa - seis dos 10 que restam até ao final da época realizam-se no D. Afonso Henriques - e lembrou que a equipa está dentro do "compromisso" de colocar o Vitória onde "deve e merece estar", a "lutar pelos cinco primeiros", não recusando uma eventual disputa pelo quarto lugar."Temos bem definidos os nossos objetivos. Chegando a esta fase, em que é possível fazer algo mais, trabalharemos para ter o melhor resultado possível e a melhor época possível. Se tivermos hipóteses de chegar ao quarto, iremos trabalhar para consegui-lo", esclareceu.Questionado sobre o facto de o V. Guimarães, com o empate no terreno do Sporting (1-1), na 24.ª jornada, ter igualado os 40 pontos com que concluiu a época passada - a equipa terminou no 10.º lugar -, o técnico afirmou que o registo é "curto" e que há "um caminho muito longo pela frente", apesar do "saldo" ser "positivo" até agora.Pedro Martins confirmou ainda que Miguel Silva vai manter a titularidade na baliza, depois de ter defendido as redes vitorianas pela primeira vez nesta Liga, frente aos 'leões', tendo ainda dito que a ausência do médio Bernard dos convocados nos últimos dois jogos se deveu a "opção".O V. Guimarães, 5.º classificado, com 40 pontos, recebe o Estoril, 15.º, com 20, no domingo, pelas 20h15, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em partida dirigida pelo árbitro Tiago Martins, de Lisboa.