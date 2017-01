Continuar a ler

"Vamos apanhar uma equipa que tem vindo a subir na classificação e é bem organizada e forte nas bolas paradas. Vamos ter um jogo de grande dificuldade, em que vai ser necessária muita paciência e que a nossa massa associativa nos apoie", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.O Vitória, em caso de triunfo sobre o Marítimo, pode ascender provisoriamente ao terceiro lugar, ultrapassando o Sporting, quarto classificado, com 35 pontos, e o Sporting Braga, terceiro, com 36, mas Pedro Martins disse que os seus jogadores não estão "obcecados com isso", até porque a equipa está nos lugares cimeiros "já há muito tempo"."Estamos a desenvolver o nosso trabalho dentro do que pretendíamos. É esta consistência que nos vai transportar para os objetivos que definimos desde o início da época", ressalvou.O timoneiro vitoriano assumiu ter soluções para colmatar as ausências no meio-campo de João Aurélio, que viu o quinto cartão amarelo no dérbi minhoto, e de Rafael Miranda, que está ainda lesionado, referindo que há "qualidade" e "talento" nos outros médios disponíveis."No meio-campo, temos o Bernard, que tem estado à altura. O Joseph já jogou e muito bem, e tem feito um percurso fantástico na equipa B. O próprio Kiko foi chamado nesta semana e é um valor que está a despontar. O Zungu já está muito próximo do que queremos do seu rendimento", enumerou.O técnico revelou ainda que, no ataque, Hernâni, Alex e Raphinha são opções válidas para superar a indisponibilidade de Marega, que concluiu na quarta-feira a presença na CAN'2017, pelo Mali, tendo ainda dito que Rafael Martins, reforço anunciado na terça-feira, oriundo do Levante, de Espanha, "já está disponível e pronto" e traz "qualidade"."Já o conheço desde o tempo do Vitória Setúbal. Em duas épocas em Portugal, fez mais de 30 golos. É um jogador forte na finalização, um jogador de equipa, agressivo, que nos dá totais garantias de nos ajudar neste percurso", descreveu.Pedro Martins reiterou ainda que, apesar das saídas do médio João Pedro, para os LA Galaxy, dos Estados Unidos, e de Soares, para o FC Porto, neste mercado de inverno, a equipa vai continuar a "ser eficaz e competente", mesmo que, com outros atletas, o futebol, por vezes, não vá ser o mesmo.O Vitória de Guimarães, quinto classificado, com 34 pontos, recebe o Marítimo, sétimo, com 27, pelas 16 horas de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em desafio que vai ser arbitrado por Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.