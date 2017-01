Pedro Martins, de 46 anos, realiza, frente ao Benfica, o seu jogo 200 como treinador na 1ª Liga. Um número redondo que comprova o estilo uniforme de um técnico que está a cumprir a sua sétima temporada consecutiva no principal escalão.

O agora responsável vitoriano, que contabilizou bem mais de duas centenas de jogos como jogador profissional, arrancou esta série triunfal no Marítimo, onde substituiu o holandês Mitchell van der Gaag após a 4ª jornada da época 2010/11. Porém, o seu perfil de liderança começou a manifestar-se meia dúzia de anos antes: Pedro Martins pendurou as chuteiras em 2003/04, em Alverca, e nas três épocas seguintes abraçou o outro lado da carreira como adjunto de José Couceiro no V. Setúbal, FC Porto e Belenenses, respetivamente.

Um ciclo de maturação para lançar a aventura a solo que começou no U. Lamas, passou pelo Lourosa e continuou no Sp. Espinho até chegar aos escalões profissionais, onde assumiu a pasta da equipa B do Marítimo em 2009/10. De então para cá protagoniza um trajeto de superação. Qualificou madeirenses e vilacondenses para as competições europeias e transferiu-se para Guimarães com o mesmo intuito. Ele que regista 76 vitórias, 58 empates e 65 derrotas na 1ª Liga. Balanço sem empates Este será o primeiro de Pedro Martins contra o Benfica, pelo Vitória, mas nas últimas seis épocas o técnico já teve a oportunidade de defrontar os encarnados por 12 ocasiões na 1ª Liga , e o saldo não é positivo. O técnico soma duas vitórias e dez derrotas. Curiosidade é o facto de ter conquistado um triunfo pelo Marítimo e outro pelo Rio Ave.

Autor: Pedro Malacó