Lance do primeiro penálti a favor do Chaves

"Lamento que a alteração do jogo comece com um penálti que não existe e lamento porque há alguns jogos que tem acontecido isto. O segundo lance é penálti, mas em Moreira de Cónegos tivemos esta situação e não foi revista de forma rigorosa, pois nem sempre os planos de imagem oferecidos ao árbitro são os melhores. Mas isso é o futebol também."



Golos sofridos

Pedro Martins, treinador do Vitória de Guimarães, destacou a qualidade do espetáculo no encontro em Chaves ( 4-3 ) mas não escondeu o desagrado por alguns erros da sua equipa, assim como pela decisão do árbitro em assinalar o primeiro penálti."Disse que ia ser um jogo aberto, com duas equipas a quererem vencer e os primeiros 45 minutos demonstraram isso mesmo. Foi um jogo intenso, de loucos, porque as duas equipas queriam fazer golos, com pouco rigor defensivo, das duas equipas, ou melhor, com a supremacia do processo ofensivo das equipas, em comparação com o defensivo. Grande jogo, dos melhores nesta Liga. Na segunda parte já houve mais equilíbrio, com as duas equipas a demonstrarem menos frescura física, devido à intensidade que o jogo teve nos primeiros 45 minutos. Sofremos o último golo de grande penalidade, infelizmente. Parabéns ao Chaves pela vitória e à minha equipa pelo jogo de futebol que fez."

Autor: Lusa