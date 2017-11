Pedro Martins elogiou a prestação da sua equipa na vitória em Vila do Conde."Fizemos uma primeira parte de grande qualidade, onde estivemos taticamente perfeitos. Só faltou acerto no último passe para criarmos mais mossa no adversário. Na segunda parte tivemos uma entrega e atitude próprias de quem queria vencer, fomos um verdadeiro castelo para sair daqui com a vitória. Convém recordar que defrontámos uma equipa de qualidade, que criou dificuldades aos grandes neste estádio. Parabéns ao grupo de trabalho, aos nossos adeptos e ao Rio Ave."