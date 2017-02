Continuar a ler

"Independentemente de jogarmos em casa ou fora, a postura é a mesma. A equipa está preparada, sabe o que vai encontrar pela frente e vai lutar pelos três pontos", disse na conferência de antevisão ao duelo de sexta-feira.



Pedro Martins considerou que o Paços Ferreira, equipa que já não vence há cinco jogos para a Liga NOS e ocupa o 15.º lugar com 17 pontos, é um "adversário tradicionalmente difícil", que tem "apenas duas derrotas" em casa - Sporting (1-0) e Moreirense (2-0) - e pode dificultar a tarefa vitoriana, num jogo em que a chuva prevista pode interferir.



"Provavelmente as condições atmosféricas vão adulterar as características quer de uma, quer de outra equipa. Quem se adaptar mais rapidamente às condições do terreno e às atmosféricas tem mais probabilidades de vencer", anteviu.



O técnico confirmou que João Aurélio vai substituir no lado direito da defesa o castigado Bruno Gaspar - viu o quinto cartão amarelo na jornada anterior, frente ao Marítimo (0-0) - e que Marega é "opção" para o duelo com os 'castores', esclarecendo que o avançado, que jogou pelo Mali na CAN'2017, só reintegrou os trabalhos na quarta-feira por decisão sua, para evitar uma possível "fadiga crónica".



"Estava previsto chegar ontem [quarta-feira]. O Marega, em dezembro e janeiro, fez uma sequência de jogos enorme. Depois da CAN, contactámos os responsáveis do Mali para saber a condição física do Marega e sabíamos que poderia entrar em fadiga crónica. Como responsável máximo, entendi que era importante ele ter uns dias, para vir com os níveis físicos excelentes", esclareceu.



O treinador do Vitória Guimarães, Pedro Martins, afirmou esta quinta-feira que a equipa vai "lutar pelos três pontos" com a atitude dos jogos anteriores ante o Paços Ferreira, na abertura da 20.ª jornada da Liga NOS.A formação vitoriana, quinta classificada do campeonato, com 35 pontos, é a melhor equipa do campeonato a jogar fora de portas, a par do líder Benfica (22 pontos em 10 jogos), e o treinador admitiu que, apesar do "comportamento fantástico" nos jogos fora, os seus jogadores entram sempre em campo com a mesma atitude em busca dos três pontos.

