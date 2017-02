Continuar a ler

"Sabemos o quão importante é fazer um bom jogo para voltarmos à normalidade. Há momentos em que todas as equipas do campeonato acabam por passar por momentos menos bons. As equipas que saem rapidamente de uma zona menos confortável são as que têm melhores resultados", disse em conferência de antevisão ao jogo de sexta-feira.O timoneiro vitoriano antecipou que a partida frente aos cónegos, por ser um dérbi, vai ser "intensa" e "competitiva", exigindo que os que os seus jogadores se empenhem e vistam o "fato-macaco", mas também vai pedir paciência e critério.Pedro Martins acrescentou que o encontro vai ser diferente do da primeira volta (triunfo vitoriano por 1-0), até pelo facto de o jogo se realizar no Estádio D. Afonso Henriques, prevendo, por isso, um adversário "agressivo", que "vai explorar as transições", aspeto em que é "forte"."Acabou por vencer recentemente uma Taça da Liga com todo o mérito, mas também precisa de ganhar porque não está numa fase do campeonato ideal. Tenho a certeza que o Moreirense, em muitos momentos, vai aparecer a jogar em bloco mais baixo, o que é normal", projetou o treinador.Além da 'seca' de triunfos, o Vitória marcou apenas marcou três golos nos últimos sete jogos da Liga, mas o técnico reiterou que o "processo ofensivo" tem melhorado, embora, no último jogo, com o Belenenses (1-1), tenha apenas concretizado uma das "seis oportunidades" que criou.Pedro Martins admitiu igualmente que a equipa precisa de melhorar os "níveis de agressividade defensiva" e o rendimento nos sete jogos em casa que faltam disputar - os vitorianos somaram até agora 13 pontos em 30 possíveis.Questionado sobre a possibilidade de subir, provisoriamente, ao quarto lugar do campeonato em caso de triunfo sobre o Moreirense, o técnico lembrou que a equipa vimaranense tem o "objetivo das competições europeias" e o de fazer com que a "diferença de quatro equipas perante as outras comece a ser inferior".O treinador referiu ainda que o comportamento de Marega, melhor marcador da equipa, com 10 golos, que já não concretiza desde a nona jornada (triunfo sobre o Rio Ave, por 3-0), na substituição frente ao Belenenses - pontapeou uma garrafa de água junto ao banco de suplentes -, foi uma demonstração de "insatisfação pessoal"."Continua a ser um bom profissional, dá tudo em campo e nos treinos, e é um excelente amigo dos colegas. Está aqui para ajudar de corpo e alma. Nos momentos em que as coisas correm menos bom, demonstra a frustração", descreveu.