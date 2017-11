Pedro Martins destacou o sentimento de dever cumprido na vitória do V. Guimarães sobre o Feirense (2-1), para a Taça de Portugal, mas também reconheceu os nervos comprometedores após o tento fogaceiro."É mais um passo na nossa caminhada após um jogo onde podíamos ter chegado ao descanso com uma vantagem mais dilatada, mas também estivemos sempre mais perto do 3º golo do que o Feirense de marcar. Apesar disso, quando conseguiu reduzir ficámos intranquilos", concluiu.