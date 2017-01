Pedro Martins voltou a casa mas a noite não foi de festa."O Feirense esteve sempre coeso e com uma boa organização defensiva. Tivemos duas ou três chances daquelas que não podemos falhar. Chegámos a estar na cara do Vaná… Também devíamos ter sido um pouco mais agressivos no ataque. Não fomos, empatámos e temos de dar mérito ao Feirense", afirmou o treinador, desvalorizando uma crise coletiva. "O campeonato é longo, acabámos a 1ª volta em posição europeia e é aqui que queremos continuar. Não há qualquer tipo de dramatismos. A equipa vai levantar-se", prometeu o treinador.