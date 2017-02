Pedro Martins saiu do estádio do Restelo insatisfeito com a um golo na deslocação ao terreno do Belenenses.

"Não me parece justo. Tivemos uma entrada muito forte no jogo, fizemos um golo e tivemos várias situações para fazer o segundo. Sofremos um golo com responsabilidade nossa. A segunda parte foi mais equilibrada e houve momentos em que o jogo teve mais partido. Mesmo assim, tivemos duas excelentes ocasiões para fazer o golo. Acho que perdemos dois pontos", sustentou o líder vimaranense, mostrando alguma compreensão pela reação pouco simpática dos adeptos no final da partida: "] Estão sempre connosco e, sinceramente, acho perfeitamente normal, porque são adeptos que têm uma enorme paixão pelo clube. Tenho a certeza que nos continuarão a ajudar.Sabemos qual é o nosso caminho. Todos gostaríamos de ter a melhor classificação possível e é para isso que trabalhamos. Temos o compromisso de ficar entre os cinco primeiros lugares e estamos na meia-final da Taça de Portugal. Atendendo ao que aconteceu, um ponto não é o melhor, mas é sempre positivo".