"Foi um dia infeliz na vida do clube, um momento que ninguém gosta de viver. No entanto, tenho a noção de que o Vitória não é isto. Tem adeptos fantásticos e únicos. Por isso, é que passado ano e meio, abrimos as portas. Não temos nada a esconder", disse, no arranque da conferência de antevisão ao jogo com os estorilistas.Após ter prometido "medidas legais" contra os adeptos que invadiram o treino, num comunicado a condenar a "tentativa de intimidação" à equipa, que atravessa um ciclo de quatro derrotas seguidas no campeonato, a administração da SAD vitoriana que o treino de hoje seria aberto ao público e ao qual acorreram cerca de 200 pessoas Apesar da "insatisfação" quanto ao sucedido na quarta-feira e de assumir que gostaria de ter "mais tranquilidade" no seio do grupo de trabalho, o técnico frisou que o treino aberto permitiu "reforçar a dimensão do Vitória, com o "complexo cheio de pessoas".O técnico recordou que a sua equipa trabalha sempre de "forma vincada", "mais unida", "mais forte" e "mais alerta".Pedro Martins traçou ainda um retrato da massa associativa do V. Guimarães diferente da imagem deixada pela tensão vivida na quarta-feira, sublinhando que o clube foi o sexto clube nos campeonatos da UEFA com maior aumento de público no seu estádio, entre 2015/16 e 2016/17 - mais 6.334 pessoas - e que quem visita o Estádio D. Afonso Henriques fica "fascinado com o momento vivido"."O Vitória é vivido pelo miúdo com três anos até ao sénior, com 90, da mesma forma, com a mesma paixão. Isso é que é o Vitória. Só quem está cá dentro e vive isto com a intensidade que vive faz com que este seja um clube com uma cultura muito enraizada", disse.