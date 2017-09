Depois do empate caseiro (1-1) com o Salzburgo, na ronda inaugural da Liga Europa, o Vitória de Guimarães volta a entrar em campo esta quinta-feira. A deslocação à Turquia para defrontar o Konyaspor está longe de antever uma missão fácil para a equipa minhota, mas Pedro Martins sublinhou a importância de somar uma vitória nesta 2.ª jornada do Grupo I."É um jogo de Liga Europa, uma competição muito equilibrada. Na última jornada pode observar-se esse mesmo equilíbrio no nosso grupo. É importante para nós vencer, é uma prova muito curta e quem tiver vantagem cedo tem maior probabilidade de passar. Mas, apesar de importante, não é decisivo. Não vamos alterar a nossa filosofia, se pudermos ganhar, vamos querer ganhar, se não pudermos, por mérito do nosso adversário, vamos tentar o melhor resultado possível. Mas o objetivo é somar três pontos", referiu o técnico vitoriano.Quanto à equipa, Pedro Martins apenas garantiu a titularidade de Miguel Silva mas prometeu o melhor onze possível. "Sobre a baliza estou perfeitamente à vontade. O Douglas lesionou-se e o Miguel está bem e recomenda-se. É o único que posso adiantar que será titular. De resto, quanto a possíveis poupanças, o jogo importante é amanhã, não no domingo, com o Belenenses. Queremos passar a fase de grupos e vai jogar o melhor onze", lembrou.

Autor: José Miguel Machado