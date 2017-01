Ainda não foi ontem que Pedro Martins desfez as dúvidas quanto à presença ou não de Marega no jogo com o Benfica, marcado para o próximo sábado. Certo é que o maliano vai a jogo com o P. Ferreira. "O Marega amanhã [hoje] vai jogar. A partir daí já não posso dizer mais nada. Está disponível para o P. Ferreira e depois se verá o que podemos fazer. Nestes dias saberemos se ele pode jogar com o Benfica. Temos uma data (para ele se apresentar no estágio do Mali) mas estamos a tentar que ele fique mais uns dias", adiantou o treinador.

Ao contrário do que fez com o Vizela, Pedro Martins vai fazer descansar grande parte dos habituais titulares frente aos castores. "Vai haver um misto. Alguns que já foram titulares e deixaram de o ser terão novamente a sua oportunidade, outros vão continuar a ter a oportunidade. Todos nos dão garantias de poderem continuar em prova. Como dissemos desde o início, gostaríamos de estar no Algarve", frisou Pedro Martins, que tem apenas um desejo para janeiro: "Continuar com este grupo de trabalho, que continuasse da mesma forma, a trabalhar bem e com alegria. Ninguém vai conseguiu desestabilizar o grupo. É com estes que conto!"

Autor: Bruno Freitas