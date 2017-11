O Vitória foi goleado pela Oliveirense em casa, num jogo que, para muitos, seria para esquecer o mais rápido possível. No entanto, para Pedro Martins, aquilo que se passou no passado fim de semana não é para esquecer, muito pelo contrário. "Teve a ver com o foco mental. Por muito que se chame à atenção, o facto é que, por não termos dado valor ao adversário, às vezes acontece o que aconteceu. Já analisámos, refletimos e sabemos que não pode voltar a acontecer", começou por dizer o treinador, completando: "Sabemos qual é a nossa responsabilidade. Queremos fazer bons jogos, ter o estádio cheio. Sabemos que se for assim temos gente. Queremos voltar depressa a jogar bem. A equipa estava a crescer imenso, acredito que aquele jogo com a Oliveirense foi uma grande lição e que nos vai ajudar para outros momentos."

Olhando mais para o presente e para o jogo com o Feirense, Pedro Martins mostra ambição para a Taça de Portugal e volta a frisar que o objetivo do Vitória é estar no Jamor. "É um jogo a eliminar, forçosamente para ganhar, temos ambição de chegar ao Jamor, tal como fizemos no ano passado. Vamos trabalhar muito e bem perante um opositor de qualidade, muito competitivo, que também não está a passar por uma fase boa. No entanto, é uma equipa muito competitiva e que nos pode criar dificuldades. O nosso objetivo é, claramente, chegar ao Jamor", assumiu o treinador, que não sente mais responsabilidades depois do que se passou com a Oliveirense: "A nossa pressão é a mesma. Queremos ir à final do Jamor e para isso temos de ganhar. É a pressão normal de quem está num clube como o Vitória. Quem anda no futebol compreende estas coisas e tem de estar preparado. Quem não estiver preparado não pode estar ao nível da exigência de um clube como o Vitória."

Portanto, apesar da desilusão no passado fim de semana, Pedro Martins acredita que vai ter o grupo motivado para o duelo de amanhã. "Foi uma semana muito boa, importante, depois dos jogos que tivemos. O grupo está forte e vai dar uma resposta disso mesmo", assegurou. Eixo da defesa pode ter surpresas O eixo da defesa do Vitória está limitado com as lesões de Pedro Henrique, Jubal e Marcos Valente. Contudo, nem todos deste trio estão afastados em definitivo do jogo de domingo. "Continuamos com alguns problemas, mas vamos ver qual é a possibilidade de integrar um ou outro central. Não é fácil, mas há aqui uma possibilidade", referiu, de forma bastante vaga, Pedro Martins. Certo é que Marcos Valente não vai recuperar a tempo, não se sabendo ainda se Pedro Henrique ou Jubal podem ser utilizados com o Feirense. A possibilidade é remota, mas ainda não foi colocada de parte. Dénis Duarte continua a trabalhar com o plantel principal e é o mais forte candidato a jogar de início. De resto, Hurtado regressou esta sexta-feira à tarde do Peru e vai ser reintegrado na sessão de trabalho deste sábado.

Autor: Bruno Freitas