"Os níveis de eficácia têm de melhorar forçosamente. Nos momentos-chave, não podemos errar. Com o Marítimo, pecámos na finalização. Em Paços de Ferreira, podíamos ter ido para a segunda parte mais confortáveis. Estamos convictos de que vamos ultrapassar esta série para voltarmos à normalidade", disse na conferência de antevisão ao jogo de domingo.O timoneiro dos minhotos avisou, porém, que a formação da Cruz de Cristo é um adversário "tradicionalmente difícil", antecipando um "jogo aberto" entre duas equipas dispostas a "proporcionar um bom espetáculo"."Normalmente, as equipas do Quim Machado [treinador do Belenenses] jogam bem, têm um jogo saudável. Tenho a certeza de que, no domingo, vamos ter duas equipas a olhar para o jogo com o objetivo de o vencer", previu.Pedro Martins lembrou que o Vitória, quinto classificado, com 35 pontos, está "dentro dos objetivos", quer no campeonato - cinco primeiros lugares -, quer na Taça de Portugal - disputa a primeira mão das meias-finais com o Chaves, a 1 de março -, e que o grupo, apesar da fase de resultados menos boa, continua bem em termos anímicos."Sinto o grupo focado naquilo que é fundamental. Não há nenhuma equipa no mundo que não passe por estes momentos. Ainda bem que passamos por este momento mais delicado, porque isso demonstra a qualidade. Não é normal acontecer aquilo que aconteceu nestas últimas três semanas", frisou.O técnico vitoriano salientou que o plantel está praticamente na máxima força, após uma restruturação "necessária e forçada" no 'mercado' de janeiro, e que os regressos de Hernâni e de Marega, avançados que não atuaram na jornada anterior, por estarem cedidos pelo FC Porto, aumentam o número de soluções."Tenho praticamente toda a gente a 100%, o que nos dá mais condições, inclusivamente no momento de tomar decisões durante o jogo", explicou.Pedro Martins disse ainda não ter a certeza se vai poder utilizar o médio Rafael Miranda, que começou a trabalhar em pleno nesta semana, depois de ter jogado pela última vez a 23 de dezembro, no triunfo vitoriano sobre o Arouca (1-0).