Continuar a ler

"Esta exibição é mais a realidade que vamos ter pela frente. Sabíamos que íamos ter mais dificuldades a partir do momento em que a equipa ficaria definitivamente formada. Sabíamos que a equipa ia crescer a esse nível. Mas também foi só o início. Só ganhámos um jogo e não ganhámos absolutamente nada. Ganhámos perante um adversário difícil, muito competente, muito rigoroso, que tem feito uma grande campanha", acrescentou.Pedro Martins comentou ainda a expulsão de Jubal, que viu o cartão vermelho direto, juntamente com Zainadine, depois de uma troca de palavras entre ambos. "Quando acabou o jogo, perguntei ao Jubal e ele diz que os dois estiveram a conversar dentro do normal. Uma conversa de dois jogadores de futebol. Nada de transcendente. Mas, enfim, está tomada a decisão e temos de a aceitar", concluiu o técnico.