"As equipas que conseguem reagir rapidamente à adversidade são aquelas que, no final, vão conseguir aquilo que pretendem. Os níveis de confiança aumentaram devido aos resultados. Estruturalmente, a equipa tem vindo a crescer", salientou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo.Prometendo doravante um "Vitória ligeiramente diferente do que era até janeiro", mas com a "mesma dinâmica e a mesma ambição", Pedro Martins avisou que o Sporting, terceiro classificado, com 47 pontos, é um adversário que "está a fazer um excelente campeonato" em casa, lembrando, porém, que o Vitória, quinto, com 39, é das "melhores equipas" a jogar fora.O timoneiro dos minhotos recusou ainda acreditar que os 'leões' possam facilitar a tarefa vitoriana por estar já a 10 pontos do lídere nove do, segundo colocado."Vamos mentalizados para um Sporting forte. Tenho a certeza que do outro lado não vai haver facilidade, de certeza absoluta, e, portanto, estamos preparados para encontrar uma equipa com jogadores de qualidade", explicou.O Vitória apenas triunfou uma vez no novo Estádio José Alvalade (3-2, em 2010/11) e, nas duas últimas épocas, perdeu por números 'pesados' no recinto leonino - 5-1, na época passada, e 4-1, em 2014/15 -, mas o treinador realçou que a "motivação" para vencer é a mesma de "todos os jogos" e que, nesta época, os vimaranenses já quebraram alguns 'enguiços' noutros estádios."É importante, não pela história, mas porque é importante (alcançar) três pontos e mantermo-nos nos lugares cimeiros. Já ultrapassámos fatores negativos na história nesta época, e espero que amanhã (domingo) seja mais uma das possibilidades de o fazer", disse.Os vimaranenses partem na máxima força para Lisboa, com o treinador a esclarecer que todos os elementos do plantel, tenham ou não jogado, estão "recuperados" do jogo de quarta-feira, com os transmontanos, e a garantir que Rafael Miranda, médio que não joga desde dezembro, está "convocado"."É uma das possibilidades. Ter toda a gente disponível é, para mim, uma alegria, porque tenho toda a gente ao meu dispor a criar-me dificuldades, mas a dar-me mais opções para o que pretendo", vincou.O treinador mostrou-se ainda orgulhoso pela chamada de Hurtado à seleção peruana, para os jogos com Venezuela e Uruguai, de apuramento para o Mundial de 2018, na Rússia, considerando-a um "premio justíssimo" pelo trabalho realizado nesta época, após "dois anos fora da seleção".