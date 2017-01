Continuar a ler

"[Vamos entrar] na máxima força. Desde o princípio que o nosso grande objetivo é o campeonato. É a nossa prioridade. Não nos vamos desfocar seja do que for. Em Santa Maria da Feira, a equipa que vai jogar é aquela que penso ser a ideal", afirmou em conferência de imprensa de antevisão.O timoneiro considerou que o Feirense, clube da sua cidade natal, onde esteve 15 anos e iniciou a carreira como jogador profissional, é "uma equipa tradicionalmente difícil em casa", mas referiu que os seus jogadores estão "preparados" para os obstáculos que vão encontrar."É um jogo importante numa casa que eu conheço bem. Vamos ter uma equipa aguerrida que nos vai criar dificuldades no campeonato, tendo a noção de que estamos preparados para o jogo final da primeira volta e para a segunda volta que aí vem", antecipou.Pedro Martins admitiu que a equipa minhota, com exceção dos dois encontros com as 'águias', tem subido de rendimento entre as primeiras e as segundas partes, como disse ter sido o caso dos jogos da Taça da Liga com o Vizela (triunfo por 2-1) e com o Paços de Ferreira (2-2), e disse querer "mais consistência durante os 90 minutos".O treinador vimaranense pronunciou-se ainda sobre o mercado de transferências de inverno, frisando que o clube está a acautelar o "futuro do Vitória" haja ou não "entradas e saídas de jogadores" e que as eventuais "propostas" por alguns jogadores mostram tanto a qualidade dos jogadores, como a do "trabalho que está a ser realizado"."É de realçar situações [já acauteladas] como a do Konan, a do Raphinha e a do próprio João Pedro. Fala-se no Josué e do Soares, fala-se em vários jogadores [para saírem]. Eles estão muito tranquilos. Não vejo ninguém ansioso pela perspetiva de uma futura saída. Está toda a gente concentrada a desenvolver as suas tarefas", descreveu.O Vitória de Guimarães, quinto classificado, com 30 pontos, defronta o Feirense, 16.º, com 14, pelas 20h30 de sábado, no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, em desafio que vai ser arbitrado por Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto.