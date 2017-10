Continuar a ler

"Os nossos níveis de qualidade ofensiva têm vindo a crescer. Espero que a equipa seja ousada e não tenha qualquer tipo de receio, como nós demonstrámos quando jogámos com FC Porto, Benfica e Sporting. Espero que a equipa se liberte e faça um jogo de acordo com as suas reais capacidades", adiantou, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 18:00 de Lisboa.Ciente do "real valor do adversário", o 'timoneiro' acrescentou que o plantel a seu cargo tem jogadores com "qualidade" na frente, que podem ser decisivos para uma "noite à Vitória", ao causarem "mossa" no "último terço do adversário", zona onde o Marselha tem revelado fragilidades - sofreu 15 golos em nove jogos na Liga francesa.Com 12 pontos ainda em disputa, Pedro Martins considerou que, apesar de o jogo ser importante, "nada vai ficar definitivo" nesta jornada para as contas do apuramento para os 16 avos de final e disse que não pensa em "conjeturas negativas" em caso de derrota.O técnico vitoriano considerou ainda que, apesar dos problemas defensivos e do terceiro lugar no grupo, com três pontos, o Marselha é uma "equipa constituída de bons valores", forte a nível individual e coletivo, que vai estar concentrada no jogo europeu, apesar de, no domingo, receber o Paris Saint-Germain, líder da I Liga francesa."Mesmo tendo um jogo importante no domingo, todas as fichas serão apostadas no próximo. No entanto, se houver alterações no outro lado, que sejam pontuais, pelo valor do plantel do Marselha, tem jogadores de grande nível", analisou.O Vitória de Guimarães vai apresentar-se em Marselha sem Douglas, Vigário, Xande Silva, Pedro Henrique e Hurtado, mas Pedro Martins, questionado sobre a ausência dos dois últimos jogadores, depositou confiança em Marcos Valente como opção para o eixo da defesa e referiu que a equipa "manter o mesmo modelo" ofensivo, mesmo com as "nuances" forçadas pela ausência do peruano.O presidente do emblema minhoto, Júlio Mendes, revelou, antes da partida da comitiva lusa para França, que a equipa "vai a Marselha para ganhar" e ter dois mil adeptos a apoiá-la, e Pedro Martins considerou que a presença de tal número de vitorianos "fora do país" é "uma demonstração de crescimento, da força do clube".O técnico avisou, porém, que, embora o "futebol sem público não seja a "mesma coisa", cabe aos 11 ou 14 futebolistas que jogarem "alterarem seja o que for".Presente na conferência, ao lado de Pedro Martins, o extremo Raphinha também considerou importante o "apoio dos adeptos" e disse acreditar que o Vitória vai, na quinta-feira, dar continuidade às melhorias exibidas nos últimos jogos, frisando ainda que o plantel lhe tem dado "confiança" para evoluir."Tenho evoluído bastante e a competição europeia é muito importante para mim. É a primeira. É muito importante para mim poder evoluir no mundo do futebol", disse o melhor marcador vimaranense na presente época, com cinco golos em 12 jogos oficiais até agora realizados.O Vitória de Guimarães, de Portugal, quarto e último classificado do Grupo I, com um ponto, vai defrontar o Marselha, de França, terceiro, com três, pelas 18:00 portuguesas de quinta-feira, no estádio Vélodrome, em jogo que será arbitrado por Stefan Johannesson, da Suécia.