Natural de Guimarães e formado no emblema vitoriano, o defesa central, de 35 anos, realizou três jogos na Liga NOS, três na Taça de Portugal e um na Taça da Liga na 10.ª época como sénior ao serviço do clube, mas Pedro Martins frisou que Moreno foi uma "referência", principalmente quando teve "voz ativa" nos "momentos mais complicados" do grupo.



"O Moreno foi absolutamente fantástico como capitão, como referência que temos dentro do balneário. Foi importante nos bons e nos maus momentos, que é quando se vêem os grandes homens", descreveu.



O treinador do Vitória de Guimarães , Pedro Martins, revelou esta quinta-feira que pretende manter o defesa Moreno no plantel da temporada 2017/18, por ser "peça muito importante no balneário", apesar de ter sido utilizado em sete jogos nesta época."Apesar do Moreno ter feito poucos jogos, tenho todo o interesse que, na próxima época, faça parte do nosso plantel. Já falámos com a estrutura e a própria estrutura está de acordo. Isto também poderá ser uma decisão do Moreno", disse o técnico na conferência de antevisão ao jogo com o Feirense, da 34.ª e última jornada da Liga NOS, agendada para este sábado.

