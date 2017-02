Continuar a ler

"O primeiro objetivo é vencer este jogo, o segundo, visto que este jogo é de 180 minutos, onde vai haver muitos equilíbrios, é não sofrer golos. Estes são jogos com características especiais, onde todos os detalhes têm de ser focados", disse, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.Pedro Martins, que, nas duas épocas anteriores, ao serviço do Rio Ave, foi eliminado nas meias-finais, frente ao Sporting de Braga, disse acreditar que, à terceira tentativa, vai garantir a presença no Jamor, "grande objetivo desde o início da época", apesar de reconhecer a "qualidade" que os transmontanos têm demonstrado na Liga NOS."Está a fazer um excelente campeonato. Houve mudança de treinador, mas não houve alteração na sua estrutura. Saíram muitos jogadores e entraram outros de muita qualidade. Não é por acaso que está em sétimo lugar com todo o mérito", referiu acerca do Chaves, equipa que nunca venceu em Guimarães, tendo, já nesta época, empatado 1-1 no reduto vimaranense.Os vitorianos assumiram, logo no início da presente temporada, a meta de atingir as provas europeias, e o treinador, questionado sobre se pensa lá chegar por via do campeonato ou da Taça de Portugal, esclareceu que o grupo de trabalho tem ambições nas duas provas."Para mim, é fundamental, via campeonato, conseguirmos uma prova europeia e é um sonho estar na final no Jamor, até porque quem vencer a Taça de Portugal tem acesso direto a uma competição europeia. Esta Taça ficaria 'escrita', já que o Vitória tem apenas um troféu conquistado e teria mais um para o seu palmarés", frisou.O timoneiro reconheceu ainda que a vitória no dérbi concelhio com o Moreirense (1-0), na última jornada do campeonato, trouxe à sua equipa, quinta classificada, uma "margem anímica" que era necessária, até porque considerou o Vitória um clube "extremamente exigente", com uma massa adepta que "gosta de ver bons jogos", da qual espera uma presença a rondar as 20 mil pessoas.Pedro Martins garantiu ainda que o guarda-redes Miguel Silva vai ser o titular na baliza vitoriana e que o médio Rafael Miranda, que não joga desde 23 de dezembro, no triunfo vitoriano sobre o Arouca (1-0), está próximo da plena recuperação.O Vitória de Guimarães recebe o Desportivo de Chaves na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal pelas 20h15 de quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.