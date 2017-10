Continuar a ler

Contra o Vasco da Gama, a abordagem está clara. "Nesta eliminatória a maior responsabilidade é do Vitória, pelo que temos a obrigação de fazer um bom jogo e vencer o adversário", sublinhou.



Triunfo sintético



Depois de na época passada ter batido o recorde de triunfos fora de casa, Pedro Martins está convicto que o primeiro sucesso desta temporada vai acontecer no relvado sintético do Vasco da Gama.



O treinador Pedro Martins espera que a eliminatória frente ao Vasco da Gama da Vidigueira seja o prelúdio de uma história idêntica àquela que permitiu ao Vitória discutir a última final da Taça de Portugal. Ambição assumida mesmo com a noção de a estatística ser o principal adversário da caminhada e que o responsável espera contornar passo a passo."Queremos repetir aquilo que fizemos no ano passado e gostaríamos de estar novamente na final da Taça de Portugal", começou por referir Pedro Martins, ciente do contexto que se apresenta. "Sonhamos com o Jamor", salientou, embora tendo em ponderação a inevitável quebra nas probabilidades de êxito resultante da tarefa de alcançar o Estádio Nacional em duas temporadas consecutivas.

Autores: Bruno Freitas e Pedro Malacó