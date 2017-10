Continuar a ler

Pedro Martins afirmou também que a equipa "quer voltar rapidamente às vitórias" devido ao "grau de exigência do clube e da cidade".



"É um jogo de uma competição diferente mas a equipa está bem. Fisicamente está nos níveis exigidos, vamos dar demonstração disso mesmo. Vamos defrontar uma boa equipa, que está numa fase menos boa, mas que tem potencial e vende cara as derrotas. Pela necessidade de as duas equipas ganharem, vai ser um bom espectáculo."



Por fim, o treinador do V. Guimarães falou ainda da conversa que teve com os adeptos vimaranenses antes da preparação para este jogo.



"Foi uma conversa normal, de gente que quer ajudar. Já o tinham feito com outros treinadores. Foi uma conversa positiva. Foi perfeitamente normal. Seja quem for, estou sempre disponível para ouvir qualquer adepto do Vitória."



V. Guimarães e Feirense defrontam-se este sábado, no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, num jogo a contar para a fase de grupos da Taça CTT, às 15 horas. Pedro Martins afirmou também que a equipa "quer voltar rapidamente às vitórias" devido ao "grau de exigência do clube e da cidade"."É um jogo de uma competição diferente mas a equipa está bem. Fisicamente está nos níveis exigidos, vamos dar demonstração disso mesmo. Vamos defrontar uma boa equipa, que está numa fase menos boa, mas que tem potencial e vende cara as derrotas. Pela necessidade de as duas equipas ganharem, vai ser um bom espectáculo."Por fim, o treinador do V. Guimarães falou ainda da conversa que teve com os adeptos vimaranenses antes da preparação para este jogo."Foi uma conversa normal, de gente que quer ajudar. Já o tinham feito com outros treinadores. Foi uma conversa positiva. Foi perfeitamente normal. Seja quem for, estou sempre disponível para ouvir qualquer adepto do Vitória."V. Guimarães e Feirense defrontam-se este sábado, no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, num jogo a contar para a fase de grupos da Taça CTT, às 15 horas.

O treinador do V. Guimarães, Pedro Martins, fez a antevisão ao jogo de sábado com o Feirense a contar para a fase de grupos da Taça CTT e frisou que a equipa "quer sair dos dois resultados negativos"."Tem todas as condições para ser um ponto de viragem. Queremos sair dos dois resultados negativos. Temos ambição de chegar à Final Four, porque não temos um troféu destes no nosso historial. É uma prova muito curta e é essencial vencer o primeiro jogo."

Autor: Bruno Freitas