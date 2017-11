Continuar a ler

"Tem que haver empenho, coragem e um trabalho colectivo muito forte. O adversário é de grande qualidade, das que tem mais historial na Liga Europa e que lidera o seu campeonato. Tem demonstrado uma enorme consistência nesta prova. O Vitória tem de ser forte, corajoso, ousado e que jogue sem receio. Queremos fazer um jogo de excelência e depender apenas de nós na última jornada""Não vou revelar a estratégia para o jogo. De qualquer das formas, apesar da diferença pontual de quatro pontos, nenhuma das equipas tem o passaporte para a próxima fase. O risco do Salzburgo, não sendo tão elevado como o nosso, também existe. Nada está decidido. Sempre disse que as quatro equipas deste grupo eram equilibradas e que iam disputar o apuramento até ao fim. E isso está a acontecer. Temos de fazer o que fizemos com o Marselha em nossa casa: ser organizados e, no aspeto ofensivo, explorar os momentos onde o adversário não é tão forte"