"Claramente. Numa competição tão curta, depois dos empates da 1.ª jornada quem vence nesta jornada fica em vantagem. Temos de assumir o objectivo de querermos estar na Final Four e isso passa por vencer este jogo. Teremos dois jogos, duas finais. Encaramos o jogo com muita seriedade, rigor, respeito pelo adversário, que é bem orientado pelo Pedro Miguel, de quem sou amigo. Vamos encontrar dificuldades, por isso queremos ter a mesma atitude e comportamento do jogo da Taça de Portugal.""Com os jogadores que temos à disposição, vamos apresentar a equipa que penso estar mais preparada para jogar. Há vários jogadores nas seleções, outros lesionados, temos por isso três convocados da equipa B, o David Luis, o Dénis e o Jorginho. Trabalha-se muito bem na equipa B, são jogadores que nos dão garantias de estar preparados para esta realidade. Forçosamente vai haver alterações, mas o nosso foco é apresentar um 11 forte, que ponha em prática aquilo que é na teoria, mais forte que o adversário.""Não esperamos facilidades. Observei o jogo que fizeram com o Moreirense, na altura jogaram com as segundas linhas, porque tiveram vários jogos naquela fase, e deram uma boa resposta. É uma equipa que merece o máximo respeito. Muitas vezes jogamos com a nossa equipa B e sabemos o poderio dos nossos jovens. Vamos encontrar uma equipa que se vai querer mostrar, temos de estar preparados.""É perfeitamente normal. Falamos muito sobre isso e alertamos sobre esse tipo de situações. Quando é verdade é fruto do trabalho que têm vindo a realizar no clube. Sobre o Raphinha, é um jogador do Vitória, está bem, sente-se feliz cá, tem o nosso total apoio. Tem tido um comportamento excepcional, tem crescido muito desde que estou cá. Fico feliz por ver o nome dele apontado para vários clubes fortes da Europa.""O mercado está sempre aberto, estamos sempre receptivos. Estou muito satisfeito com o meu grupo de trabalho, tem dado respostas muito boas, trabalham imenso e nunca viram a cara à luta. Apesar dos resultados não serem bons em alguns momentos, têm tido um comportamento excepcional."