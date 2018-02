Continuar a ler

"Da minha parte, demonstro a descrença por ultimamente não terem ajuizado da melhor forma", reiterou, no decurso da conferência de imprensa de antevisão ao dérbi com o Sporting de Braga, da 23.ª jornada da Liga NOS, agendado para as 20h15 de domingo, em Guimarães.



Após referir também o caso do dérbi com o Moreirense - derrota por 2-1, num jogo em que também Nuno Almeida voltou atrás na marcação de um penálti para a sua equipa -, o timoneiro dos vimaranenses criticou o facto de se pedir desculpa para umas situações "na jornada anterior" - golo anulado ao leão Doumbia no jogo entre Sporting e Feirense (2-0) - e não por outras.



"Se há situações para serem julgadas semana a semana, devem ter o mesmo tratamento. Falo por mim, pelo Vitória, mas provavelmente há outros clubes que se sentem da mesma forma. Se para um jogo, há um determinado tipo de desculpas e, para outro, já não há, cada um tira as suas ilações", disse.



O treinador frisou ainda que o clube "já há algum tempo" queria ter uma reunião com o Conselho de Arbitragem, intenção anunciada pelo presidente vimaranense, Júlio Mendes, na segunda-feira, apesar de até agora o clube ter preferido tratar sempre das situações em "sede própria".



O treinador do Vitória de Guimarães, Pedro Martins, lamentou esta sexta-feira algumas decisões do videoarbitro em prejuízo da sua equipa e pediu que todos os casos sejam analisados da mesma forma na Liga NOS.Apesar de olhar para o videoarbitro (VAR) como uma "ferramenta genial e muito importante", o técnico do oitavo classificado da prova , com 29 pontos, frisou que o instrumento tem estado "muito aquém" nos últimos jogos, nomeadamente o Boavista-Vitória de Guimarães (1-0), da 22.ª jornada, em que o árbitro Nuno Almeida marcou inicialmente penálti a favor dos vitorianos, por mão de Yusupha, e depois mudou para livre, por indicação do VAR.

Autor: Lusa