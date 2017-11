O treinador do Vitória não escondeu a sua insatisfação pelo desfecho do jogo e apontou aquele que considerou ser o momento-chave que ditou a derrota da sua equipa: "Entrámos organizados, mas no final da primeira parte o adversário fez o segundo golo e sentimos isso." Pelo meio, Pedro Martins ainda lembrou o remate à trave de Rafael Martins que, a entrar, poderia ter feito com que "o jogo fosse diferente". Sobre a perspetiva ainda em aberto de seguir para os 16 avos-de-final da Liga Europa, o treinador do V. Guimarães foi taxativo: "Nós temos é de fazer o nosso trabalho (vencer o Konyaspor) e esperar que o Salzburgo tenha uma boa noite em Marselha e consiga vencer."