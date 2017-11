Continuar a ler

"O sucesso teve a ver com a forma como fomos inteligentes em vários momentos do jogo. Entrámos muito bem no jogo, com personalidade, com posse de bola, e o adversário a jogar no seu meio-campo. A primeira parte foi muito equilibrada. Há uma ou outra oportunidade que nós temos e o Marselha também. A segunda parte ainda estivemos muito melhor do que na primeira. A jogar com uma excelente equipa como o Marselha, de 'Champions', com vários jogadores de qualidade elevada, tivemos três, quatro oportunidades, não permitimos ao adversário que ferisse a nossa baliza. Foi uma vitória da qualidade, da entrega, da superação, dos nossos adeptos, que nos apoiaram até ao final. Foi uma conjugação de uma noite europeia que há muito tínhamos saudades."As vitórias é que falam muitas vezes pelo treinador. Há momentos em que as nossas decisões correm bem, e noutros não correm tão bem. Este plantel tem jogadores de grande qualidade, tem jogadores jovens e outros com experiência. Há muitos jogos que nos temos vindo a apresentar bem. Embora há um mês atrás não tivéssemos resultados. Agora que estamos a ter resultados em consonância com o rendimento que temos, torna-se mais fácil. O nosso plantel é composto por 27, 28 jogadores. Focámo-nos neste jogo com o Marselha, e entendi que este era o 'onze' mais indicado"."Jogámos sempre com dois pivôs [defensivos]. Em alguns momentos, o Xico jogou ao lado do Wakaso. Em termos posicionais, não alterámos absolutamente nada. Mudamos nuances, que têm a ver com a estratégia do jogo. O Xico faz bem aquela posição, como faz o Rafael Miranda, o Celis, o Kiko. Temos este modelo implementado. Se consideram que é mais defensivo ou menos defensivo, vale o que vale. A grande oportunidade do Marselha é num lance em que o Wakaso está mais preocupado em discutir com o árbitro do que com a função das suas tarefas. Foi isso que eu alertei no intervalo, que nos concentrássemos na nossa tarefa, porque o árbitro não era da competência deles."É o calendário, não é o ideal como é evidente. Vamos recuperar bem [para domingo]. Os jogadores mentalmente já conseguem recuperar muito mais rápido e vamos trabalhar para ver quem é que estará em melhores condições para jogar contra o Benfica. Vamos apresentar-nos, com certeza, fortes".