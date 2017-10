Continuar a ler

"A qualidade do adversário obrigou-nos a recuar na segunda parte. Tivemos de trabalhar imenso, tivemos a oportunidade para fazer o 2-2. Antes, eles também tiveram aquela oportunidade na bola à barra. Acima de tudo, temos a esperança que ainda é possível. Perante o nosso público, podemos vencer esta equipa e o Konyaspor, e vai ficar tudo em aberto", sublinhou ainda Pedro Martins.



O técnico vitoriano lamentou alguma imaturidade da sua equipa. "A ousadia que tivemos foi a personalidade com que entrámos, a pressionar o adversário, e a ter muito critério. Acabámos por sofrer um golo fruto de alguma imaturidade. Isso a este nível paga-se. Sempre disse que o Marselha era das equipas favoritas. Tem um excelente plantel e é candidato ao título em França e isso diz tudo, mas nós estamos cá, na nossa casa, para ter uma palavra a dizer", frisou.



Depois da derrota desta quinta-feira em Marselha, por 2-1, o Vitória de Guimarães mantém-se no último lugar do Grupo I da Liga Europa, com apenas um ponto ao fim de três jornadas. Pedro Martins admitiu que a luta pelo apuramento fica agora mais complicada, mas o técnico da equipa minhota garantiu que "está tudo em aberto"."Agora, temos dois jogos em casa. Acima de tudo, quero realçar o jogo que fizemos, nomeadamente a primeira parte. Foi uma entrada muito personalizada, com muita qualidade. Taticamente estivemos perfeitos, em todos os momentos da primeira parte. Criámos dificuldades ao adversário, fomos eficientes nas bolas paradas", começou por referir o treinador português em declarações à SIC Notícias.

