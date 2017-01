Continuar a ler

Num dérbi sempre muito quente, Pedro Martins admite a importância de manter a serenidade: "É um dos factores bastante importantes, ter um foco muito grande sobre o jogo, a componente psicológica é forte nestes jogos. O foco e a atenção devem estar apenas no jogo. Sabemos que nas bancadas os adeptos vivem estes jogos de uma maneira muito especial, mas nós temos de o abordar como um jogo de futebol que vale três pontos, que são importantes. (...) Espero que a nossa equipa tenha um controlo emocional muito grande."



Quebrar maldição



O V. Guimarães não vence em Braga há 14 anos mas 'matar mais este borrego' não é algo que motive, em particular a formação vimaranense: "A nossa motivação é em todos os jogos. Há muitos anos que não ganhávamos no Marítimo e conseguimos uma vitória fundamental, não me recordo do Vitória vencer duas vezes no Bessa no espaço de 15 dias. Acima de tudo, é importante conquistar três pontos para o nosso caminho."



Mercado



Com a saída de João Pedro para os LA Galaxy confirmada, Soares também deverá agora rumar ao FC Porto, mas Pedro Martins não quis abrir o jogo: "Sobre o Soares não posso dizer muito mais, cabe à Administração responder a essa questão. É um grande orgulho que o João tenha feito seis meses absolutamente fantásticos no Vitória. Era um jovem que andava à procura do seu espaço no clube e encontrou-o nestes seis meses. Foi uma mais-valia fantástica em termos financeiros para o clube."