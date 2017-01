Continuar a ler

Voltando ao encontro da Pedreira, Pedro Martins realça o que fez a diferença na sua opinião. "Claramente, tivemos um enorme controlo emocional, taticamente estivemos irrepreensíveis, errámos muito pouco nos detalhes que definem este tipo de jogos, fomos sempre inteligentes. O Sp. Braga criou-nos algumas dificuldades nas bolas paradas, porque tem jogadores muito fortes no jogo aéreo, mas jogámos como uma equipa, todos trabalharam e estiveram disponíveis em prol do grupo e essa foi a base do sucesso. Hoje, fomos eficazes, finalizámos nos momentos certos", admitiu.



Esta temporada, contando todas as competições, o V. Guimarães vai já na 11.ª vitória fora de portas, um registo que para o técnico vimaranense mostra a postura do clube, seja a jogar no seu reduto ou fora dele. "A filosofia é idêntica em casa ou fora, mas em nossa casa as equipas surgem mais fechadas e fora apostam e arriscam mais. Mas, a nossa identidade nunca é alterada", assegurou.



Naturalmente satisfeito pelo triunfo conseguido no reduto do rival minhoto, o Sp. Braga, Pedro Martins enalteceu a atuação dos seus pupilos e deixou rasgados elogios a Soares, avançado que esta noite fez o segundo golo do V. Guimarães, um tento que se revelou decisivo para a vitória conseguida por 2-1 pelos homens da Cidade Berço "O Soares é um jogador de grande qualidade, dos melhores avançados da Liga NOS e, quiçá, da Europa. Tivemos a capacidade de, em seis meses, o projetar e isso também demonstra a grandeza do clube. É um jogador acima da média. Foram somente três pontos, não mais do que isso, temos um caminho longo pela frente, está a começar a segunda volta. Há muito campeonato pela frente e no próximo jogo temos já um adversário difícil, que tem crescido muito", começou por dizer, apontado já ao adversário seguinte, o Marítimo.

