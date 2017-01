Naturalmente desapontado com o desaire que ditou o afastamento da Taça CTT, Pedro Martins admitiu que o triunfo do Benfica sobre o seu V. Guimarães foi justo, ainda que reconheça que a equipa por si orientada tudo fez para sair de campo de cabeça erguida. Fora de questão na análise do técnico vimaranense está a influência das trocas que fez no desfecho do encontro."Não foi por isso. Foi porque encontrámos um adversário forte, inspirado. Tem um plantel riquíssimo, de qualidade. Nos momentos certos também tivemos as nossas oportunidades, mas sofremos o golo e nunca ficamos confortáveis no jogo. E uma equipa que defronta um Benfica forte e que necessite de ganhar e se vê a perder 1-0, as coisas complicam-se. Foi isso que aconteceu. As primeiras oportunidades creio que foram três para cada golo, mas depois eles marcaram e tornou-se muito mais complicado. Depois, nos últimos 30 minutos da primeira parte, o Benfica esteve muito forte e geriu na segunda parte. Tentámos, mas é difícil. Como deve calcular, a perder 2-0, e a ter necessidade de vencer, não conseguimos porque o Benfica tem jogadores experientes e controlou. É uma vitória justa, mas nós tudo fizemos para sair de cabeça erguida. Lutámos e fomos briosos até final", começou por frisar, à RTP 3.Em jeito de balanço, Pedro Martins deixou claro que a equipa tem de esquecer este encontro e seguir em frente. "Nós continuamos da mesma forma. Hoje jogamos contra um adversário forte, um candidato ao título, quando está bem cria muitas dificuldades a qualquer adversário. Agora temos de limpar a cabeça, temos no sábado um jogo do nosso campeonato e temos as baterias apontadas a isso", finalizou.

Autor: Fábio Lima