"Tiveram um empenho e uma dedicação extraordinária, o que fez com que os outros fossem obrigados a trabalhar mais, a transcenderem-se, a serem competitivos. É importante realçar os que não jogaram, mas tiveram um comportamento tão importante como os que jogaram", disse, na conferência de antevisão ao jogo agendado para as 18h15 deste sábado.Os vitorianos partem para o último desafio da Liga NOS com a hipótese de ultrapassarem os 62 pontos que têm atualmente e de quebrarem o máximo histórico do clube, que data da época 1995/96, e Pedro Martins frisou que é "importante" bater recordes num clube com "95 anos de história", embora tenha frisado a necessidade de conseguir um "bom resultado" e, ao mesmo tempo, de "proporcionar um bom espetáculo"."Está toda a gente preparada para um jogo que tem características diferentes, visto que, quer uma, quer outra equipa já conseguiram os objetivos. Portanto, é um jogo de prazer. Também é necessário este tipo de jogos. Queremos vencer para dedicar a toda a gente pela época absolutamente fantástica", adiantou.O técnico vimaranense considerou que o Feirense, oitavo classificado, com 45 pontos, é o adversário "ideal" para a despedida da sua equipa, tanto por ter lá as "raízes", como pela "segunda volta fantástica": a equipa fogaceira, sob o comando do técnico Nuno Manta Santos, é, até agora, a quinta melhor do campeonato nesse período, com 30 pontos, menos um do que os vitorianos."O Nuno [Manta Santos] está de parabéns. É a primeira vez que o Feirense se consegue manter na Liga NOS, depois de cinco subidas. Foi a grande revelação deste campeonato, visto que, à 14.ª jornada, estava numa situação difícil. Parabéns a toda a estrutura e ao Nuno", considerou.Questionado sobre a necessidade de retificar a goleada de 5-0 sofrida na ronda anterior, perante o Benfica, Pedro Martins assumiu a "responsabilidade" e afirmou que a "equipa já se levantou" de um "dia mau", estando preparada para mostrar a "imagem" dada ao longo da época no próximo sábado.O Vitória de Guimarães, quarto classificado, com 62 pontos, recebe o Feirense, oitavo, com 45, pelas 18h15 deste sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.