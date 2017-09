Continuar a ler

"A equipa tem de ser solidária. Temos de ter um enorme espírito competitivo, coletivo, de forma a sairmos do Restelo com uma vitória. Fisicamente, em alguns momentos, vamos ter de nos transcender, e só, coletivamente, estando fortes é que o podemos fazer", realçou, na conferência de antevisão, que decorreu antes do treino de hoje.Os vimaranenses vão encontrar um adversário com os mesmos 10 pontos, que atravessa um ciclo de duas vitórias consecutivas - Estoril, em casa (2-1) e Feirense, fora (4-1) - e que, na perspetiva de Pedro Martins, está "bem trabalhada" na "dimensão física", com jogadores talhados para esse futebol e outros de maior "qualidade" técnica como Chaby, além de estar "moralizada".O timoneiro vitoriano mostrou-se, porém, ciente de que o duelo com o os azuis é "importante" para dar sequência, no campeonato, à vitória sobre o Marítimo (2-1), e disse estar a "minimizar ao máximo" a falta de tempo de preparação e eventuais dificuldades de recuperação, admitindo "uma ou outra alteração" no 'onze', além da baliza e do eixo da defesa.Depois de ter sido titular na Turquia, Miguel Silva vai provavelmente defender a baliza, após Douglas se ter lesionado no joelho frente aos madeirenses, e os centrais, em virtude do castigo de Jubal e da lesão de Pedro Henrique, contraída ante o Konyaspor, devem ser Moreno e por Marcos Valente, uma dupla que dá "garantias" a Pedro Martins e precisa apenas de fazer o "seu trabalho".A propósito do jogo de suspensão atribuído a Jubal, na sequência do vermelho direto que viu a par do maritimista Zainadine (dois jogos) e do relatório de Fábio Veríssimo a denunciar os insultos entre os jogadores, Pedro Martins mostrou-se cético quanto à manutenção do critério pelos árbitros em "ocorrências" semelhantes no futuro.Questionado sobre a opção de jogar sem pontas de lança e dois jogadores móveis na frente, como nos 20 minutos finais ante o Konyaspor, com Héldon e Hurtado - que marcou um golo -, Pedro Martins admitiu que a nuance tática é "uma possibilidade" em certos "jogos ou fases do campeonato", embora não seja certo que o vá fazer no Restelo.O Vitória de Guimarães, oitavo classificado com 10 pontos, defronta o Belenenses, sétimo também com 10, em jogo da oitava jornada, no domingo, pelas 21H30, no Estádio do Restelo, em Lisboa, num jogo que vai ser dirigido pelo árbitro Vasco Santos, da associação do Porto.