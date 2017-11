Continuar a ler

"Os resultados são o que são. A primeira parte foi muito equilibrada, não houve muito espaço. O Benfica chegou à vantagem quando nós tivemos situações em que não ganhámos segundas bolas... O encontro foi muito equilibrado. Na segunda parte assinámos 25 minutos de grande nível, de grande qualidade, sempre no meio campo do adversário. Criámos oportunidades para marcar, mas não tivemos felicidade""Depois houve também lances não tão bem analisados pelo Artur Soares Dias, nomeadamente o do Svilar, quando toca a bola quando esta vai para a baliza. Perante a lei era para vermelho, pois a bola ia para a baliza e ninguém está lá. Foi uma situação que poderia ter alterado o rumo dos acontecimentos e, depois, acabámos por sofrer fruto do nosso balanceamento ofensivo. Ficamos expostos quando arriscámos e acabámos por sofrer o segundo e o terceiro golo. É um resultado excessivamente elevado, mas o Benfica no momento certo marcou""É uma característica que o Benfica tem, de subir os laterais. Nesse momento o Rui Vitória quis dar mais posse, mais critério, sabendo que nós tínhamos jogado na quinta e quis aproveitar o desgaste físico desse momento. Quis gerir o jogo. Mas não foi por aí, porque estávamos preparados para isso. Sabíamos o valor do Benfica e aquilo que iríamos encontrar"