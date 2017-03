Continuar a ler

Pedro Martins conhece bem o Rio Ave e preparou sua equipa para uma batalha. Os vila-condenses têm dinâmicas que sobrecarregam o meio-campo de unidades, pelo que o técnico vitoriano está inclinado a lançar Bernard no onze. Sem Rafael Miranda e Hurtado, castigados, e com Zungu ao lado de Celis, o ganês daria mais consistência ao sector, embora Rafael Martins possa ser uma arma a lançar no ataque. Nessa zona, Marega continua a ser um trunfo. Em Vila do Conde carimbou três golos. Agora candidata-se a marcar pelo 3º jogo seguido numa fase em que está a agitar o mercado.