A integração de Nuno Presume, de 48 anos, foi a grande novidade na equipa técnica de José Peseiro. O facto de Alexandre Santos ter lançado a sua carreira de treinador principal, assumindo o banco do Real, da 2ª Liga, em finais de janeiro, abriu uma vaga preenchida com a chegada do comentador de Sport TV e Rádio Renascença, que esta época chegou a orientar o 1º de Dezembro, do Campeonato de Portugal.O resto do núcleo duro será composto pelos homens de confiança de José Peseiro. Daniel Correia encarrega-se dos guarda-redes, Ricardo Ribeiro é o preparador-físico e o filho do chefe de equipa, Vítor Peseiro, desempenha funções de adjunto e encarrega-se do scouting.O plantel já foi orientado ontem pela nova estrutura técnica, que somará quatro dias de trabalho até à receção ao Belenenses.